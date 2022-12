Riccardo Fogli torna subito in tv dopo la squalifica al Gf Vip. Dove lo vedremo

Alice Antico 20 dicembre 2022 a

a

a

Negli ultimi giorni, si è molto vociferato sulla squalifica di Riccardo Fogli dal “Grande Fratello Vip”: l’accaduto, infatti, ha scatenato non poche polemiche, soprattuto perché la causa della squalifica risulta essere una bestemmia. In effetti,Fogli non è stato l’unico ad aver utilizzato termini impropri nel programma, eppure la squalifica è arrivata solo per lui. Nonostante le polemiche, il diretto interessato non ancora si era espresso riguardo la questione..ma, finalmente, per la prima volta dopo l’espulsione, sono arrivate anche le sue parole.

Colpo di scena al GF Vip: chi rientra nella casa e perché

Nelle ultime ore, infatti, è circolata la clamorosa notizia di una sua reazione furiosa: sembrerebbe proprio che l’ex concorrente non abbia preso bene la decisione del GF. Peraltro, molti ‘rumors’ hanno insinuato che Fogli, infuriato, avrebbe lanciato la chitarra dalla porta e che la chitarra che si sarebbe rotta in mille pezzi. Poi, uscito dalla casa, sembrerebbe addirittura che egli abbia lanciato la chitarra addosso ad un autore per la rabbia.

A rispondere al ‘rumor’ è stato il diretto interessato, che è intervenuto sui social: “Eccomi qui e per essere chiari la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è mai rotta. Quindi un saluto grande al mio chitarrista che mi ha regalato questa chitarra”, ha dichiarato.

"Con una così...". Romita umilia Sarah Altobello. Cosa dice al GfVip

Ma la carriera televisiva di Fogli non sembra assolutamente essersi conclusa. Anzi, lo vedremo ancora in tv. A svelarlo è stato DavideMaggio, che ha dichiarato la presenza di Fogli al “Capodanno in Musica”, in diretta la sera del 31 Dicembre su Canale 5, in prima serata. “Nel corso della serata, nel palco allestito in Piazza De Ferrari, si esibiranno, infatti, Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Boy (Sergio Sylvestre), Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya (ex Dear Jack) e i Gemelli DiVersi, ma anche GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Patty Pravo, il neo espulso dal Grande Fratello Vip Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Rovazzi e i The Kolors”, si legge.

Bufera su Belen: l'accusa sulla figlia e la sommossa social

Inoltre, durante l’evento ci sarà spazio per tre talenti dell’edizione in corso di “Amici”: dopo aver vinto una gara contro i loro compagni di classe, i cantanti Angelina e Cricca e la ballerina Rita proporranno una performance di canto e ballo. Ci saranno, infine, dei collegamenti con le piazze di Bari e Matera, che vedranno la presenza dei Boomdabash, di Rkomi, de La Rappresentante di Lista e di Gigi D’Alessio.