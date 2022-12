Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ai ferri corti sulla figlia: il caso che travolge il GF Vip

Alice Antico 14 dicembre 2022 a

a

a

Mentre Antonino Spinalbese è all’interno della casa del “Grande Fratello VIP”, la sua ex compagna Belen Rodriguer è stata accusata negli scorsi giorni di non far vedere la figlia Luna Marì all’hairstylist. Infatti, durante le ultime settimane al “GF Vip”, Antonino Spinalbese ha chiesto alla produzione di poter vedere sua figlia almeno in foto. Anche Oriana Marzoli è intervenuta ed ha chiesto in confessionale di far avere delle foto di Luna Marì al gieffino. Ma è la verità? A rispondere è stata proprio la showgirl. Belen, qualche giorno fa, ha pubblicato un video su Instagram con la piccola e tra i primi commenti un utente ha proprio accusato la showgirl di non voler far vedere la bambina al padre: “Però manda una foto al padre che sta al Grande Fratello da quasi tre mesi e ancora non gliel’hai fatta avere. Sarebbe un bel gesto per lui”. Belen ha subito risposto ed ha specificato che: “Nessuno lo ha mai vietato“.

"Le sono usciti i meloni". Littizzetto ironizza su Belen. E Fazio si scusa

Un altro follower della bella argentina, poi, ha fatto notare che Spinalbese ha già uno scatto della figlia e allora un utente ha precisato: “Ok, ma sarebbe bello fargliela vedere con un videomessaggio, una sorpresa. Insomma una foto in 3 mesi cosa vuoi che sia”. In aggiunta, sembrerebbe che la conduttrice argentina, assieme alla figlia Luna, non abbiano passato proprio dei giorni felici, visto il loro stato di salute. Infatti la Rodriguez, che sui social è solita mostrare tutta la sua forza, è rimasta vittima della brutta influenza che sta circolando rapidamente in questi ultimi giorni del 2023. Per questo motivo, lei e la piccola Luna Marì sono state costrette a stare a letto per qualche giorno.

De Martino spiazza tutti sull'intimità con Belèn, cosa rivela sulla showgirl

Una pagina completamente nera e solo una scritta per rimandare di qualche ora il suo presidio sui social. È così che Belen ha voluto prendersi una piccola pausa per raccogliere tutte le energie. Il suo proposito di rimanere a riposo, però, non è durato che qualche ora. La showgirl è infatti tornata immediatamente su Instagram per rassicurare tutti e per mostrare i primi sorrisi di Luna dopo i malanni che le hanno colpite e che sono comuni a moltissime persone. “Ciao a tutti, io e Luna ci siamo beccate una brutta influenza e stiamo cercando di rimetterci in sesto”, ha scritto sui suoi canali, nei quali ha voluto anche ringraziare per il tanto affetto ricevuto da tutti, desiderosi di certo di rivederla in tv.