“Suraci, riprendilo in radio”: l'appello di Signorini per Charlie Gnocchi

E adesso parla Alfonso Signorini. In prima serata il conduttore del Gf vip fa un appello al presidente di RTL 1025 Lorenzo Suraci: “Riprendilo a lavorare in radio”. Signorini entra a gamba tesa in una vicenda abbastanza spinosa: Charlie Gnocchi, alcuni giorni fa, si è presentato in radio chiedendo di tornare in onda, ma Suraci gli ha risposto “picche”. Il video ha fatto il giro della Rete con migliaia di visualizzazioni in poco tempo. Ma Charlie è determinato: “La radio è la mia casa, voglio tornare qui”.

Poi è partita una crociata degli artisti. Persino Sonia Bruganelli - opinionista del Gf vip - ha chiesto al presidente Suraci di tornare sui suoi passi. Si sono accodati nell’appello: Raffaella Fico, Maria Teresa Ruta, Michele Cucuzza, Gianmaria Antinolfi e tanti altri ancora. Cosa accadrà adesso? Charlie Gnocchi tornerà in onda sulla prima radiovisione d’Italia? Riuscirà Signorini a convincere Suraci?