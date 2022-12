Charlie Gnocchi vuole tornare in radio. Suraci: "Sei un para**lo”

Francesco Fredella 22 dicembre 2022 a

A tutti i costi vuole tornare in radio. Dopo il Grande Fratello Vip Charlie Gnocchi deve fare cassa e bussa alla porta della prima radiovisione d'Italia, RTL 102.5. "La radio è la mia casa", dice Charlie Gnocchi entrando nella sede romana. Lì incontra Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo radiofonico primo per gli ascolti.

Dopo il Grande Fratello Vip Charlie vuole a tutti i costi tornare in onda: "Ho due famiglie da mantenere", così supplica Suraci. Che lo blocca: "Per favore, basta. Ci vediamo tra due o tre mesi. Torna al Grande Fratello vip".

In un video - pubblicato sui social di RTL 102.5 - Charlie cerca in tutti modi di convincere Suraci a tornare in onda. E così mentre il presidente di RTL 102.5 prepara un caffè alla macchinetta spunta Charlie, che non lo molla nemmeno per un istante. Poi spunta di nuovo in bagno e ancora in ufficio. Un video simpatico che sui social di RTL 102.5 ha conquistato migliaia di followers. Charlie Gnocchi ce la farà a tornare in onda?