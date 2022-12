Ballando Con Le Stelle, polemica finale. Parla anche Milly Carlucci

Giada Oricchio 22 dicembre 2022 a

a

a

"Ballando con le Stelle" si avvia verso la finale di una delle edizioni più tormentate. Dalla squalifica di Enrico Montesano alla parolaccia di Iva Zanicchi contro la giurata Selvaggia Lucarelli (offesa pure da Guillermo Mariotto) passando per la presunta rivalità con Maria De Filippi, il longevo dancing show di Rai1 ha vissuto mesi di tensione. Eppure Milly Carlucci ha sempre gettato acqua sul fuoco. Lo ha fatto anche in un’intervista al “Corriere della Sera” ammettendo però che le polemiche e i battibecchi sono linfa vitale per lo show: “Trovo che sia miracoloso che una gara di ballo dopo 17 anni crei ancora così tanto interesse e divida l’Italia in un tifo tra guelfi e ghibellini. Riscaldarci nelle polemiche è tipico della nostra passionalità latina”. Almeno le reiterate barzellette sporche (e in verità non spiritose) di Iva Zanicchi si potevano evitare? “No – ha dichiarato Milly Carlucci -. Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo. (…). Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti”.

L’artista 80enne è stata assolta anche per aver dato della “tr**a” a Selvaggia Lucarelli: “Le è uscita una parola sbagliata. (…). Si è scusata in tutti i modi possibili, con grande umiltà. Una signora di 80 anni che si fa il giro di tutti i programmi per scusarsi mi sembra dimostri di non essere né arrogante né supponente”. Derubricata invece a sfottò tra amici, la frase di Mariotto (“sei come una scimmia che tira escrementi a tutti perché arrabbiata per l’eliminazione del tuo fidanzato”) alla collega Lucarelli: “Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe, ma alla fine sono amici. Giochiamo tutti al gioco della televisione che non cambia i destini del mondo. Si intrattiene…”.

La conduttrice ha respinto con determinazione che ci sia stato un “tutti contro Selvaggia” e alla domanda se la giornalista andasse supportata maggiormente, ha chiosato: “Penso davvero che la nostra sia la giuria migliore del mondo. In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro”.

Un po’ pilatesca anche sull’espulsione del concorrente Enrico Montesano per aver indossato una maglietta che inneggiava alla XMas: “Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta perché è stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione non mi posso esprimere, è una decisione aziendale e mi attengo alle scelte fatte dalla Rai”.

A Ballando scoppia il caso Vianello: "Discriminazione". La decisione Rai

Ultima tazza di camomilla per la sfida del sabato sera con la corazzata “Tu sì Que Vales?”, sempre vincente nei dati d’ascolto. Anche qui Milly Carlucci ha spento la polemica: “Se preferirei cambiare giorno? Il sabato sera è la serata per andare a ballare, fa parte del costume nazionale, quindi è la scelta migliore. Poi certo è la serata di spolvero quindi non ci possiamo lamentare se Canale 5 punta sui suoi prodotti più forti. Questo dualismo ha alimentato un’idea di inimicizia personale con Maria che non esiste assolutamente. Anzi spesso ci siamo sentite e abbiamo sorriso insieme su questa presunta inimicizia mortale”.