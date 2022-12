“Calunnie pre-fabbricate e insulti nei corridoi”. Scoppia il caos in Rai dopo Qatar 2022

19 dicembre 2022 a

Aria tesa in Rai. A scatenare il putiferio è un messaggio su Twitter di Alessandro Antinelli, giornalista della tv di Stato e conduttore dello studio che ha seguito i Mondiali di Qatar2022. “È tempo di ringraziamenti, gli ultimi e più sentiti. Grazie alla Rai e a Alessandra De Stefano per aver creduto in me e per aver creduto che fosse possibile raccontare 64 partite in maniera degna. Spero che la missione sia compiuta. Grazie alla mia squadra. Avete dato tutti il massimo e siete stati una famiglia. Un grazie speciale al mio capo Donatella Scarnati fonte continua di ispirazione. Mi mancherai tanto. Ma so che verso le 7 del mattino continueremo a sentirci per fare il punto. Grazie alla mia squadra di talent. Prima che super opinionisti siete super persone e amici. Grazie Lele Adani, Claudio Marchisio, Mister Stramaccioni, Digennaro e Sebino Nela. Siete la migliore squadra di sempre di Raisport” la prima parte di quanto scritto sul social network all’indomani della fine della competizione internazionale.

Poi arrivano le parole di fuoco, senza un destinatario preciso: “Infine una questione personale: i miei ultimi 4 mesi non sono stati facili. Vorrei mandare un messaggio alla persona che ha provato a ELIMINARMI fabbricando calunnie, a chi mi ha insultato per mesi nei corridoi di Saxa urlando ingiurie di ogni tipo. Io non ti odio. L’odio - ha scritto Antinelli - è un sentimento che non mi appartiene. Io per te provo pena perché con i soldi e il potere potrai comprarti tutto ma cuore e competenza mai. Scusate il messaggio lungo. Buon Natale in anticipo a tutti”.

Non è chiaro chi sia finito nel mirino di Antinelli che già negli scorsi giorni aveva avuto uno scontro sui social con la collega Paola Ferrari, altra giornalista Rai. “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario Sconcerti per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio” il cordoglio del giornalista per la scomparsa di Sconcerti, con Ferrari che gli ha risposto per le rime: “Stai zitto che è meglio”. Lo scontro è andato avanti: “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”. Ed un’altra risposta di Ferrari ad Antinelli: “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio”. Clima più che teso in casa Rai, soprattutto in Rai Sport.