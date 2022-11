Ilary Blasi volta pagina, pizzicata in dolce compagnia. Chi è l'uomo con lei

Alice Antico 29 novembre 2022 a

a

a

Dopo Francesco Totti, che ha voltato pagina grazie a Noemi Bocchi, ora è il turno di Ilary Blasi. La conduttrice sembra aver dimenticato l'ex marito tra le braccia del nuovo presunto fidanzato Bastian, stando alle foto paparazzate apparse in esclusiva nel nuovo numero di “Chi”.

Totti e Ilary davanti al giudice: cos'è successo in tribunale

Cosí, anche la Blasi ha ufficialmente una nuova frequentazione. Ovviamente, non è chiaro, almeno per il momento, se si tratti di qualcosa di serio o meno; ma quel che è certo è che, dopo mesi di gossip, la rivista di Alfonso Signorini ha finalmente pizzicato l’ex di Francesco Totti in dolce compagnia. A maggior ragione dopo settimane di ‘rumors’, sia sui social che nei programmi televisivi, riguardo proprio la situazione sentimentale della showgirl dopo la separazione. Questo perché, se l’ex capitano della Roma si è quasi subito mostrato in atteggiamenti amorosi con un’altra donna, dimostrando così di aver fin dall’inizio superato la rottura, lo stesso non si poteva dire per Ilary. Ma finalmente, anche lei sembra essere andata avanti. Ma chi è il suo fidanzato? Il suo nome è Bastian. La rivista ha rivelato in anteprima che si tratta di un imprenditore tedesco. Nelle foto esclusive, poi, ha una statura robusta e alta, più alta della showgirl, ed i capelli biondo scuri.

Corona a ruota libera su Totti: "Ecco con quante donne ha tradito Ilary" | VIDEO

Le notissime immagini di “Chi”, oltre ad essere state piazzate in prima pagina, non lasciano grande spazio all’immaginazione. Negli scatti, infatti, si vede Ilary abbracciata all’uomo. Oltre a questa, la rivista ha proposto in esclusiva un selfie allo specchio che la coppia ha deciso di scattarsi. Come reagirà ‘Er pupone’? Lui, però, dal suo canto, sembra aver completamente dimenticato la ex moglie, tra compleanni, vacanze e cene con la sua nuova fiamma.