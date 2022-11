Scontro sui diritti umani, Dua Lipa e Rod Stewart non si esibiranno a Qatar 2022

15 novembre 2022 a

Dua Lipa non si esibirà alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo Fifa in Qatar. Domenica la star ha pubblicato una storia su Instagram, in cui si legge: «Al momento ci sono molte speculazioni sul fatto che mi esibirò alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo in Qatar. Non mi esibirò e non sono mai stata coinvolta in alcuna trattativa per esibirmi. Farò il tifo per l’Inghilterra da lontano...», ha aggiunto.

La cantante ha spiegato che «non vede l’ora di visitare il Qatar quando il Paese avrà adempiuto a tutti gli impegni presi in materia di diritti umani» quando è diventato sede dei Mondiali di calcio. Dopo le polemiche su omosessuali, diritti umani e lavoratori migranti, altre star hanno detto che non si sarebbero esibite in loco per il Mondiali: tra queste Rod Stewart ha rivelato di aver rifiutato l’ingaggio. Mentre altri artisti, come Robbie Williams, Jung Kook dei BTS, i Black Eyed Peas e il cantante colombiano J Balvin, dovrebbero esibirsi durante il torneo.