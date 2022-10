Mondiali in Qatar, lo Shakhtar chiede di sostituire l'Iran con l'Ucraina

24 ottobre 2022 a

Escludere l’Iran dai prossimi Mondiali e sostituirlo con l’Ucraina. È l’appello rivolto alla Fifa da Sergei Palkin, amministratore delegato dello Shakhtar Donetsk, sottolineando in una nota che «mentre la dirigenza iraniana si divertirà a guardare la propria nazionale giocare ai Mondiali, gli ucraini verranno uccisi da droni e missili iraniani. Quasi 250 di questi droni hanno già attaccato città pacifiche dell’Ucraina», denuncia Palkin, uccidendo anche quei «bambini che sognavano anche di vedere la propria nazionale ai Mondiali.

Lo Shakhtar chiede alla Fifa e all’intera comunità internazionale di vietare immediatamente alla nazionale iraniana di giocare i Mondiali per la partecipazione diretta del Paese agli attacchi terroristici contro gli ucraini» e suggerisce che il suo posto venga preso «dalla nazionale ucraina che ha dimostrato di essere degna di partecipare alla Coppa del mondo». Per Palkin sarebbe una decisione «storicamente e sportivamente giustificata. Non bisogna ripetere gli errori dei Mondiali 2018 in Russia, quando ci si è nascosti dietro la vuota tesi sull’apoliticità dello sport: facilitare la partecipazione dei terroristi ai Mondiali è politica. Ed è ora di porre fine a questo genere di politica».