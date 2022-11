Ballando con le stelle, Lucarelli infiamma i social contro Montesano: la maglia dello scandalo

13 novembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli va all’attacco di Enrico Montesano su Twitter. La giudice di Ballando con le stelle, all’indomani della puntata del 12 novembre del programma tv di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ha messo nel mirino l’attore, che ha indossato una maglia particolare per le prove con la maestra di ballo Alessandra Tripoli. “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo” il messaggio social della giurata della trasmissione televisiva.

Montesano indossa una maglietta tutta nera con il simbolo “X Flottiglia Mas” nella parte frontale e la scritta “Memento audere semper” nella parte posteriore. Un utente ha chiesto a Lucarelli il perché del silenzio in tv: “E tu perché non denunci sta cosa in diretta e per protesta non te vai, fermo restando che l'avresti dovuto fare appena hanno annunciato lui come concorrente?”. “Perché non me ne ero accorta, altrimenti glielo avrei detto” la replica di Selvaggia. Nella discussione si è inserita anche Fiorella Mannoia: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’”. Montesano nei mesi scorsi era già finito al centro di polemiche per le sue posizioni apertamente no-vax sul Covid.