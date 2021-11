Cortei vietati ai no pass, ma Montesano non ci sta. Ecco come sfida il premier Draghi

09 novembre 2021 a

Enrico Montesano, l'attore impegnato al fianco dei "no green pass", non si perde d'animo nonostante le regole più striungenti contro le proteste imposte dal governo. «Cortei no, danno fastidio! Piazze precluse, transennate e bloccate con dissuasori di cemento! Credo che d’ora in poi faremo veementi proteste facendo la maglia e l’uncinetto davanti a Palazzo Chigi». È il commento all’Adnkronos di Enrico Montesano, che interviene sulla decisione del governo di vietare i cortei, ammettendo solo la possibilità di fare dei sit-in fuori dai centri storici. «Faremo la protesta ’na sciarpetta a Draghi, na mantellina alla Lamorgesè, uno zuccotto per Speranzà", ironizza amaramente il popolare attore romano.

No-green pass come le Brigate rosse. La soluzione choc a Trieste: leggi speciali per quattro deficienti

Sulle proteste in giornata si era espresso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Con l’ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anticovid" chi è sceso in piazza in queste ultime settimane per partecipare a manifestazioni «non sempre autorizzate», ha sovente «provocato un pericoloso incremento del contagio». ha detto il capo dello Stato all’Assemblea dell’Anci.

