Ballando con le stelle, Paola Barale superstar ma Selvaggia Lucarelli la stronca

Le coppie scalpitano per riempire a ritmo di musica il dancefloor e le luci si accendono. Il quarto appuntamento di “Ballando con le stelle”, show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, procede tra assenze forzate da infortuni e critiche aspre. Il clima teso viene smorzato dalla presenza di Paola Barale e Roly Maden. I due si esibiscono in un pezzo di bravura e sono un elogio alla leggerezza. L’attrice è cintura nera di sex appeal e imbocca con agio la strada dell’autoironia. La giuria, però, getta fango sulla sua esibizione: “Sei legnosa”, “Devi essere più spettinata”.

In diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico va in onda su Rai 1 la quarta puntata di “Ballando con le stelle”, seguitissimo programma del sabato sera. Tra siparietti divertenti e dimostrazioni di talento, le coppie in gara scendono in pista e puntano a stupire la giuria. Paola Barale, accompagnata dal maestro Roly Maden, indossa un abito azzurro in latex e la sua sensualità manda in visibilio il pubblico presente. L’attrice anticipa nel videoclip: “Smettetela di rompermi le scatole con queste aspettative altissime. Forse ho bisogno di essere un po’ frullata”.

Barale abbandona la sua comfort zone e si abbandona ad un samba coinvolgente sulle note del celebre brano “All night long”. Tra ruote e passi di danza azzardati, il ballo è seguito da uno scroscio di applausi. Ad essere meno convinti, tuttavia, sono i giudici, che, come sempre agguerriti, non frenano il loro desiderio di andarci giù pesanti.

Fabio Canino non ha dubbi: “Dovreste essere più spettinati. È stato un ballo carino, allegro, ma forse troppo”. Ivan Zazzaroni si è accodato: “No, non era un samba. Io sono cresciuto in Brasile e lo so”. Selvaggia Lucarelli non si è tenuta e ha bacchettato l’attrice per i movimenti poco armoniosi: “Vorrei dimenticarmi del vestito e del look e capire che progredisci nel ballo. Non vedo un’evoluzione. Hai serie difficoltà nell’essere sciolta. Sei legnosa”.

Barale ha risposto a tono: “C’è della ruggine e la stiamo togliendo. Io mi sento migliorata”. Da un lato l’evidente bravura e dall’altro commenti spietati. Barale sgonfia le polemiche e ottiene 31 punti. Alberto Matano la difende: “Non capisco perché con lei l’asticella si alzi sempre”.