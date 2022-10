Ballando Con Le Stelle, dopo Garko a rischio partecipazione anche Zanicchi

Alice Antico 29 ottobre 2022 a

Ancora attimi di incertezze a “Ballando con le stelle”. Di fatti, dopo Gabriel Garko infortunato, anche Iva Zanicchi rischia di non partecipare alla quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022, che si terrà questa sera, sabato 29 Ottobre, in prima serata su Rai1.

La cantante è finita più volte sotto ai riflettori da quando è iniziata questa edizione di “Ballando”, ma sempre per il suo carattere autoironico e per la sua unicità. O, ancora di più, per le diatribe accese avute con il giudice Selvaggia Lucarelli. La giornalista, di fatti, non si e mai risparmiata con la Zanicchi, e spesso le due hanno dato luogo a dispute e teatrini molto chiacchierati sul web. Questa volta, però, la cantante è al centro di un ‘rumor’ che riguarderebbe un suo un problema personale. Stando a quanto si apprende, infatti, la partecipazione di Iva questa sera potrebbe essere a rischio e, a farlo sapere, è stato il sito di Davide Maggio, che ha poi spiegato cosa è successo alla concorrente. Il motivo riguarderebbe questioni familiari anche se, per il momento, non ci sono conferme ufficiali, così come non si sa nulla sulla situazione di Gabriel Garko. Dunque, al momento non è ancora certo quale sarà il destino della cantante e del suo maestro, il ballerino Samuel Peron, ma si attendono aggiornamenti.

Certo non è nemmeno il destino di Gabriel Garko, che ha avuto dei problemi fisici durante la settimana, i quali sono stati annunciati da Milly Carlucci in un video diffuso subito sui social. Il concorrente si è fatto male a un braccio in un modo che è apparso subito preoccupante, tanto che ora si trova nella clinica romana di Villa Stuart. "Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il conforto e il supporto possibile e immaginabile", ha dichiarato la conduttrice di “Ballando”, e ha aggiunto poi un ‘in bocca al lupo’ di guarigione all'attore. Pertanto, sebbene al momento non sia ancora chiaro il futuro di Gabriel nel programma né la sua presenza questa sera in pista, la Carlucci, a nome di tutto lo staff di “Ballando con le stelle”, ha concluso: "Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo …ma aspettiamo sviluppi".