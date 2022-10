Ballando con le stelle, “è pagato per questo”. Ema Stokholma choc, in studio cala il gelo

Valentina Bertoli 23 ottobre 2022 a

Ema Stokholma e Angelo Madonia, coppia armonica e talentuosa a “Ballando con le stelle”, lo show di ballo del sabato sera di Rai1, hanno manifestato fin da subito grande complicità. La conduttrice radiofonica in un “confessionale” ha espresso parole al miele per il suo insegnante: “Mi piace Angelo. Era da tempo che non mi capitava. Con lui mi sento una bambina e so che c’è una persona in più sulla quale fare affidamento”. Si tratta di stima nei confronti del professionista o di un vero e proprio interesse da parte della concorrente? Nel videoclip mostrato ai telespettatori le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione: il maestro prende in braccio Ema e la porta in un angolo della sala prove. A quel punto i due si avvicinano particolarmente e scatta quasi il bacio.

Nel corso della puntata di sabato 22 ottobre Stokholma e Madonia ballano, sulle note di un brano di Elodie, un samba e coinvolgono tutto il pubblico. Applausi e approvazione arrivano anche dalla giuria. La prima a commentare l’esibizione è Carolyn Smith: “Avevo il terrore all’inizio, ma avete recuperato. Mi è piaciuto”. Fabio Canino ha spostato l’accento sul comportamento della conduttrice radiofonica: “Sei meravigliata dal fatto che ci sia qualcuno disposto ad insegnarti qualcosa”. La concorrente si è lasciata andare ad una frase intenzionalmente ironica ma infelice: “Lo so che è pagato per questo”. All’Auditorium è calato il gelo.

È stata Selvaggia Lucarelli, come sempre pronta a battute sferzanti, a mettere il dito nella piaga: “Il samba era poco. È stato furbo Angelo che, ricordiamolo, è pagato per questo. Quello che non va nel ballo lo compensate con altro”. Dopo aver ottenuto 30 punti Stokholma ascolta il parere di Rossella Erra, chiamata a dare voce al pubblico: “Non so cosa c’è tra di voi e cosa ci sarà. Il mio cuore esplode quando vi vede ballare e pomiciare”.