Memo Remigi beccato mentre palpeggia Jessica Morlacchi, sospeso da Oggi è un altro giorno: il video

27 ottobre 2022 a

a

a

È bufera su Memo Remigi, ospite fisso nel programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Il cantante 84enne di Innamorati a Milano è stato pizzicato dalle telecamere mentre, durante l'anteprima della puntata del 21 ottobre, allunga le mani sulla collega Jessica Morlacchi, 35 anni, ex cantante e bassista dei Gazzosa. E per il "fatto che non può essere tollerato" è stato sospeso dalla trasmissione Rai.

"Testa a testa". Tg1, cosa sa Dagospia sul nuovo direttore

In un video che sta facendo il giro dei social network si vede sullo sfondo Remigi mentre abbraccia Morlacchi stringendole il braccio. Poi la mano scende improvvisamente per toccare i fianchi della donna e sparire dietro il fondoschiena della cantante, verosimilmente palpato. Si vede poi la mano di Morlacchi schiaffeggiare quella del collega e riportarla in alto. L'episodio non è sfuggito a molti utenti e ne ha parlato anche Striscia la Notizia che denuncia la "tempesta ormonale" dell'84enne. Secondo quanto riporta Dagospia, l'episodio - che potrebbe essere considerato una vera e propria molestia - consumato in diretta tv avrebbe "creato un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione". La vittima ha avuto una reazione furiosa, si legge sul sito di Roberto D'Agostino, ricevendo tra l'altro la solidarietà di dirigenti e responsabili della trasmissione Rai.

Remigi, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato immediatamente sospeso "di fatto" fino a nuove disposizioni. Nelle puntate successive, infatti, il cantante di Erba nel salotto pomeridiano di Bortone non si è visto e non è detto che tornerà in onda. Secondo Fanpage, Remigi sarebbe stato "ammonito" ma dal canto suo ha fatto sapere di non essere stato sospeso dalla produzione. Morlacchi, al momento, non ha commentato l'incresciosa vicenda.

"Panico" a Tale e quale show, scoppia il caso Mussolini: "Ha abbandonato le prove"

Ma oggi giovedì 27 ottobre, si è appreso che la sospensione è ufficiale, come confermato da fonti di Viale Mazzini citate dal sito dell'Ansa e dalla stessa Bortone che nell'apertura della puntata odierna di Oggi è un altro giorno ha detto: "Remigi non è qui perché si è reso responsabile di un fatto che non può essere tollerato".