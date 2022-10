Tale e quale show, Alessandra Mussolini "blocca le prove". Il caso per l'imitazione di Sophia Loren

24 ottobre 2022 a

a

a

La prossima performance di Alessandra Mussolini a Tale e Quale show diventa un caso. L'ex parlamentare nella puntata di venerdì 28 ottobre dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti dovrebbe imitare Sophia Loren, la diva per eccellenza del cinema italiano ma anche zia di Mussolini. Il condizionale, però, è d'obbligo perché secondo quanto riporta il sito del giornalista Davide Maggio lei non avrebbe intenzione di esibirsi.

"Vuoi vedere che divento fluida?". Mussolini spiazza Fialdini in tv L’agente di Alessandra Mussolini, Nando Moscariello, ha scritto sui social che "questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita" nei panni di Sophia Loren”. Secondo il retroscena, venerdì è scoppiato il "panico" dopo che Mussolini ha appreso della scelta della produzione. "Questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n’è andata" svela Maggio. Il motivo è che l'ex concorrente di Ballando con le stelle non vuole imitare la zia in tv.

Una scelta lecita, ma sorge un interrogativo: non sarebbe la prima volta che imita la zia in tv, perché rifiutarsi? Infatti nel 2020, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, l'ex europarlamentare aveva indossato i panni di Sophia Loren esibendosi in Mambo italiano, performance tra l'altro molto apprezzata dal pubblico.