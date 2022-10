Rai, cosa sa Dagospia sul direttore del Tg1: i due nomi

Giada Oricchio 24 ottobre 2022 a

Chi darà scacco matto per l’ambita direzione del Tg1? Due i nomi in pole position: Nicola Rao e Paolo Petrecca. Dopo la nomina dell’ex direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano a ministro della Cultura nel governo Meloni, si è aperta la corsa alla guida del telegiornale di punta della Rai. L’indiscrezione del giornalista Giuseppe Candela - riportata dal sito Dagospia - riferisce di “un testa a testa tra Nicola Rao e Paolo Petrecca, entrambi in quota Fratelli d’Italia, con quest'ultimo in leggero vantaggio perché libererebbe a sua volta la poltrona di RaiNews magari per Giuseppe Carboni (in quota 5 Stelle)”.

Rao, giornalista parlamentare, è noto per aver intervistato in carcere Ali Ağca, l’attentatore di Giovanni Paolo II nel 1991; Petrecca invece è l’attuale direttore di RainNews24. Secondo lo stesso retroscena ci sarebbe un’altra opzione: “Discorso diverso se Fuortes dovesse approfittare del momento per risolvere la partita tg (per le direzioni di genere si aspetterebbe marzo 2023) – si legge sul sito -. A quel punto il Tg1 andrebbe a Fratelli d'Italia, in pole position Nicola Rao, attuale vice di Monica Maggioni. Con le quotazioni in crescita di Antonio Preziosi. Il Tg2 finirebbe alla Lega con Angela Mariella mentre per il Tg3 si punterebbe su un nome condiviso con ok di Pd e M5s”.

Potrebbe restare Mario Orfeo, l’ex direttore generale di Viale Mazzini. E Monica Maggioni? “Sognerebbe uno spazio di approfondimento in prime time su Rai1”.