Da Uomini e Donne al Grande Fratello. Chi è il nuovo vip che Signorini piazza nella Casa

27 ottobre 2022 a

a

a

Potrebbe entrare un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello vip. Un volto che tutti conoscono dai tempi di Uomini e donne. Di chi si tratta? Di Davide Donadei, che potrebbe molto presto varcare la soglia della porta rossa della casa più spiata d'Italia. In pratica, secondo rumors, Davide Donadei sarebbe stato preso in considerazione della produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. Non ci sarebbe ancora nessun contratto firmato, ma una gola profonda parla di un incontro per mettere tutto nero su bianco al più presto.

Spunta la foto con Mark Caltagirone, Pamela Prati disperata al Gfvip. Cosa racconta

Insomma, Donadei - da poco single - potrebbe essere "promosso" a vippone nella casa di Canale5. E lui, pugliese doc, sarebbe pronto a mettersi ai fornelli per prendere tutti per la gola. Una bellissima opportunità per un ragazzo amatissimo dal pubblico che deve raccontare la sua storia. Al momento, non si conoscono altri dettagli. L'indiscrezione non è stata battuta dai siti ed Il Tempo è il primo a raccontarvela. Aspettiamo. Magari nelle prossime ore potrebbe trasformarsi in una notizia. Per adesso basta aspettare un po'.