Nessun caso Giordano: "Fuori dal coro" riparte a gennaio

25 ottobre 2022 a

a

a

"Nessun caso Giordano". "Fuori dal coro" verrà sospeso per un paio di mesi tra novembre e gennaio ma le ragioni non sono legate né a questioni di budget né di ascolti. Secondo fonti vicine a Mediaset, infatti, la sospensione del programma era già programmata da tempo quindi non c'è stato alcun problema né col conduttore né coi bilanci.

Scoppia il "caso Mario Giordano": perché chiude Fuori Dal Coro

Mediaset precisa che "Fuori dal coro" continuerà ad andare regolarmente in onda fino alla puntata del 15 novembre per poi essere sospesa solo per un paio di mesi. Il ritorno in televisione è previsto a gennaio, subito dopo il periodo delle feste.