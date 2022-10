Fuori dal coro, “Meloni non cederà su Nordio”. Profezia di Porro, che poi svela il vero problema

18 ottobre 2022 a

Maria Elisabetta Alberti Casellati o Carlo Nordio alla Giustizia? La domanda è rivolta da Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro su Rete4, a Nicola Porro nella trasmissione del 18 ottobre, con una risposta netta del giornalista di Quarta Repubblica: “Secondo me Meloni non cederà su Nordio. Tant’è che la casella sull’agricoltura è tenuta aperta, così come non sono sicuro della Salute, sono tenute aperte così si possono fare gli accordi dell’ultimo istante. Quando si forma il governo tutto questo si supera, perché il potere è un collante migliore dell’attack, quando quelli sono lì non li schioda nessuno perché hanno l’investitura degli italiani. Il giorno in cui saranno eletti avranno un casino totale. A dicembre i tedeschi, che non sono il Burundi, non pagheranno le bollette. Quello sarà il vero casino, non Nordio-Casellati”.

Porro e Giordano continuano a parlare della crisi energetica e delle bollette, con il primo che è parecchio critico nei confronti dell’Unione Europea: “Noi abbiamo speso 140 miliardi di euro per aver chiuso questo Paese. La politica ha detto di stare a casa chiusi, dando dei ristori che non servono a nulla. Adesso non è il mercato che uccide le imprese, ma la deficienza europea di avere un solo fornitore. Se il ristoratore di Barletta avesse un solo cliente sarebbe un cretino, perché mancando quel cliente non potrebbe vendere nulla. La barista di Maranello sarebbe una cretina ad avere un solo cliente, tant’è che ne ha mille. Noi ci siamo incaprettati su questa cosa. Per il Covid - sottolinea e conclude il giornalista - abbiamo trovato 140 miliardi, per quale dannato motivo oggi quelli che non muoiono di Covid, ma di elettricità, e non dipende da loro, non debbono essere immediatamente aiutati?”.