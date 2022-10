Perché chiude Fuori Dal Coro, "sospeso". Scoppia il caso Mario Giordano

Giada Oricchio 24 ottobre 2022 a

Fuori a tempo indeterminato o determinato? E perché? Mediaset ha deciso di sospendere il talk show sovranista “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano ogni martedì su Rete4. Uno stop di tre mesi, secondo quanto ha rivelato il sito “Calcio e Finanza” che aggiunge un particolare: il programma si fermerà il 15 novembre e non il 13 dicembre, come già concordato con il giornalista, e dovrebbe riaccendere le telecamere martedì 14 febbraio 2023. Così facendo i vertici del Biscione perdono una trasmissione dai buoni ascolti e danno una pista di vantaggio ai competitor “CartaBianca” su Rai3 e “DiMartedì” su LA7.

Qual è il motivo di questa strategia all’apparenza controproducente? Sembra che i piani alti non siano del tutto convinti della narrazione urlata, scenografica e dai toni estremi del giornalista su argomenti quali politica, economia e cronaca, vorrebbero un taglio meno pittoresco oltre a una riduzione dei costi di produzione. La messa in onda del talk di Rete4, infatti, comporta un notevole esborso per la messa in scena che prevede un cast fisso e la realizzazione di sketch, spesso virali sul web. Tre mesi sono lunghi e viene da chiedersi se la pausa sia o no l’anticamera di una chiusura definitiva. In proposito, il sito “FqMgazine”, citando fonti di Cologno Monzese, assicura che “Fuori dal Coro” non sarà cancellato. In attesa di scoprirlo, resta da capire chi sostituirà Mario Giordano nell’affollato prime time politico del martedì.