Porta a Porta, Bruno Vespa lascia la conduzione? Le voci sul contratto Rai

"Se qualcuno spera di prendere il posto di Bruno Vespa (e sì, qualcuno ci spera sul serio) fa prima a puntare i suoi sguardi altrove". È quanto sostiene Giuseppe Candela in un articolo su Dagospia. Bruno Vespa, quindi, non lascerà la conduzione di Porta a Porta. Un programma di successo di Rai 1 ed è per questo che Viale Mazzini sta a lavorando sul rinnovo del contratto al conduttore.

Dagospia rivela come Vespa "non solo resterà al suo posto ma con i nuovi assetti politici è considerato ancora più forte". Una circostanza che rende credibile il retroscena per cui "a Viale Mazzini si lavora al rinnovo del suo contratto, un biennale. D'altronde ha solo 78 anni e la pensione è lontana...".

Qualche giorno fa il conduttore di Porta a Porta è stato protagonista di uno sfogo a fine puntata: "Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e quindi annuncerò sempre il Tg1. Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il telegiornale dicono 'Ci vediamo domani mattina' come se la serata fosse finita. Noi invece amiamo il Tg1 e lo annunciamo". Poi la stoccata: "Preghiamo il Tg1 di stare nei limiti di tempo che sono stati concordati, senza sforamenti che ormai sono quotidiani".