Ballando Con Le Stelle, Paola Barale in pista così: il veleno di Striscia

16 ottobre 2022 a

a

a

Paola Barale e Roly Maden da "Ballando con le stelle 2022" a "Striscia La Notizia". La bellissima conduttrice, che partecipa al dance show di Rai 1 di Milly Carlucci, finisce dritta sul podio di "Moda Caustica", la velenosa rubrica del tg satirica di Antonio Ricci. Il motivo? Per l'attillatissima tutina nera stile "vedo-non vedo" indossata nel corso della prima puntata di Ballando. Barale, che con il suo look sexy puntava conquistare la giuria e i telespettatori, ha conquistato invece un posto nello speciale si Striscia che mette in fila i vestiti peggiori della settimana.

Biagiarelli e maestra fanno infuriare Selvaggia Lucarelli. Lei si vendica con Garko

"Guardate cosa le hanno fatto indossare" ha commentato Alessandro Siani, che conduce il tg satirico di Canale 5 in coppia con Vanessa Incontrada. "Questa tutina aderente dallo stile vedo non vedo non le dona per niente". In studio Barale, dopo la performance aveva, spiegato a Milly: "Per me questo è già un grandissimo traguardo". Un assist per Siani che ha infierito contro la ballerina: "Paola con questo abito di scena voleva conquistare. E ha conquistato. Sì, un posto nella rubrica delle peggio vestite"...