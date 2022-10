Ballando Con Le Stelle, scoppia il caso caffè con Biagiarelli. E Selvaggia Lucarelli si vendica con Garko

Giada Oricchio 15 ottobre 2022 a

a

a

“Una caffè? Anche no”. Una gelosissima Selvaggia Lucarelli rinchiude il fidanzato Lorenzo Biagiarelli negli studi di Ballando con le Stelle e “corteggia” Gabriel Garko. Nel corso dell’ultima puntata del dancing show di Rai1, sabato 15 ottobre, Biagiarelli e la maestra Anastasia Kuzmina hanno ballato un boogie (32 punti) e si sono presentati davanti alla giuria per i commenti di rito. Lucarelli, che una settimana li ha ribattezzati “nucleo provvisorio”, ha ironizzato: “La strada della non sensualità vi viene bene, continuerei così. Piuttosto, cos’è questa storia che non vi vedete abbastanza fuori dalle prove?!” e una terrorizzata Kuzmina ha risposto che per cementare l’intesa di ballo è necessario conoscersi lontano dalla sala prove, anche solo per un caffè. “Ma che vuole questa?! E te Lorenzo perché balbetti?! Sembri imbarazzato, ne parliamo a casa!” ha celiato la giurata tra le risate del pubblico.

Il clima allegro ha aperto la strada ad altri botta e risposta: la professionista Carolyn Smith ha ordinato un paso doble per la prossima puntata “voglio vedere passionalità tra voi” e la giornalista: “Ma tuo marito dov’è?!”, poi è toccato all’ex ballerina Sara Di Vaia. L’insegnante ha sottolineato l’importanza di un appuntamento informale per danzare meglio: “Ci devono essere il ballerino, la ballerina, ma anche la moglie o la fidanzata. Quindi cara Selvaggia, prenditi un caffè con loro!”, “Ma che volete da me?! Perché non avete detto le medesime cose a Paola Barale?!” ha concluso Lucarelli sconcertata e al tempo stesso giocosa.

La vendetta è un piatto che si consuma freddo, ma stavolta Selvaggia Lucarelli lo ha servito bollente come un caffè. Al termine della suntuosa esibizione di Gabriel Garko, la giornalista ha spiazzato tutti: “Gabriel, hai voglia di un caffè con me?! Tiè… Solo se balliamo insieme? Vediamo, tutto è possibile… bisogna sempre lasciarsi una porta aperta, con Gabriel un portone! Lo dico con il cuore… mi dispiace… perché ho un conflitto di interessi, ma con te! Sei quasi il mio preferito”.