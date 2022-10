Grande Fratello Vip, chi è la vip che prega Signorini: “Fammi entrare nella Casa”

Francesco Fredella 19 ottobre 2022 a

Dopo Uomini e donne abbiamo perso le tracce di Tara Gabrieletto. Ora lancia un appello ad Alfonso Signorini: "Parteciperei al Grande Fratello Vip”. Tara Gabrieletto, ex concorrente di Uomini e donne, vorrebbe far parte del reality di Canale 5. E lo dice nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. L'ex di Galella, sembra che ormai sia finita da tempo tra loro, adesso ha una nuova vita. Non televisiva. L'ex di Uomini e donne svela: "Gestisco un negozio che si occupa di toilettatura per animali, ho tantissimi clienti nel negozio di animali. Sono una toelettatrice, mi occupo di cani, gatti, conigli e maialini”.

Poi racconta di aver visto qualche puntata del Gf vip e di essere abbastanza amica di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti di questa edizione. “Devo essere onesta, lo sto guardando pochissimo perché arrivo a casa alla sera tardi dopo il lavoro e sono distrutta, ma da quel poco che ho visto faccio così…”, racconta. "Lo farei quel programma. Non mi dispiacerebbe, sono sincera, anche se non so quanto riuscirei a resistere”. Signorini accoglierà il suo appello? Magari potremmo vederla molto presto in studio per una sorpresa ad Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più apprezzate in questo reality.