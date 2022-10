Gfvip, Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini. Lo sfogo nella notte

Francesco Fredella 07 ottobre 2022 a

Non solo la caduta di Carmen Russo, che diventa un meme sui social. Anche la Rossetti è una delle protagoniste dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Stavolta, però, la regina delle televendite non tiene un cece in bocca e manda a quel paese il conduttore. Sembra che ci sia una clamorosa frattura. Il motivo? Patrizia Rossetti scopre che il Gf decide di dare una camera singola con bagno privato a Pamela Prati. E Patrizia s'infuria. Su Mediaset Extra accade di tutto: urla, ma volano purtroppo parole grosse. Patrizia Rossetti si sfoga con Wilma, Carolina e Cristina parlando di una discussione con la Prati. In tutto questo uragano di emozioni se la prende anche con Signorini.

“Che ca*o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c*. [...] Ogni notte fa queste scene di mea. Perché io l’ho considerata qui carina ed educata, ma io la conosco da tanti anni. La conosco, Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co**ni. Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio", tuona la regina delle televendite. Poi continua: "Ma queste cose non le farei mai, perché vengo al Gfvip per essere come voi. Altrimenti prendo e me ne resto a casa mia a fare queste cose. Queste cose mi stanno sul ca*o. Ci siamo messi tutti in gioco e non si può fare così. Lo facessimo tutti sarebbe un disastro. Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera”.