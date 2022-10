Marco Mengoni è da record, "Tutti i miei ricordi" il più ascoltato in radio

07 ottobre 2022 a

Marco Mengoni è sempre uno degli artisti più amati. Col singolo intitolato "Tutti i miei ricordi", il cantante di Ronciglione ha anticipato «Materia (Pelle)», album uscito il 7 ottobre e secondo capitolo di una trilogia dedicata agli elementi. Il brano si è già aggiudicato la prima posizione nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio nell’ultima settimana.

Si accomoda, così, in seconda posizione Lizzo con il nuovo singolo che anticipa il suo secondo attesissimo album «Special» dal titolo «2 Be Loved (Am I Ready)». Passo indietro fino al gradino più basso del podio anche per «Palla al centro», duetto che mette insieme Elisa e Jovanotti, quarto estratto dall’undicesimo album in studio di Elisa dal titolo «Ritorno al futuro/Back to the Future».