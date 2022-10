Verdone torna sul set. Regalo a sorpresa ai fan, chi ci sarà in Vita da Carlo 2

Valentina Bertoli 05 ottobre 2022 a

Paganini non ripete, Carlo Verdone sì. Ironia corrosiva e capacità introspettiva riconoscibile. Il grande del cinema italiano torna sul set e annuncia l’inizio delle riprese per la seconda stagione di “Vita da Carlo”, serie televisiva autobiografica apprezzata dal grande pubblico e dai critici. Attore dalla comicità sferzante e regista lungimirante di grandi capolavori, Verdone è inarrestabile e sempre al passo con i tempi. Con una commedia che oscilla tra realtà e invenzione, i nuovi episodi, che saranno disponibili dal prossimo anno su Paramount+, continueranno a raccontare la storia di uomo generoso e disponibile che vive in maniera profonda il contrasto tra un’esposizione eccessiva e sempre diversa e una quotidianità frugale e monotona.

È stato Carlo Verdone stesso ad annunciare il grande ritorno. L’ha fatto in modo semplice e diretto, così come si addice a chi, consapevole del proprio talento, non ostenta le proprie competenze ed esperienze. Poche parole e una foto in cui si mostra sorridente e in compagnia dei due attori Max Tortora e Stefania Rocca. È bastato un post, pubblicato sui suoi profili social, a mandare in visibilio tutti i fan: “Roma. Vita da Carlo, seconda stagione. Siamo al terzo giorno di riprese. Abbiamo iniziato a Viterbo e continuiamo a Roma per spostarci ad Ostia e Fregene”. Poi il messaggio motivazionale per tutti i suoi collaboratori: “Sarà una corsa lunga e dura ma ce la metteremo tutta”. Il regista ha concluso con nonchalance e genuinità, ingredienti di una ricetta vincente che lo rende sempre individuabile ed imprevedibile: “Un bacio da Max Tortora, Stefania Rocca e il sottoscritto. A presto”.

Storie irresistibili, battute iconiche e luoghi del cuore: Carlo Verdone si mette alla prova con forme d’arte diverse ma protegge i punti fermi che fanno di un suo progetto un’opera di valore. Viene confermato un ricco cast per la serie prodotta da Luigi e Aurelio de Laurentiis. Oltre al ritorno, tra gli altri, di Max Tortora, Monica Guerritore, Antonio Bannò e Caterina De Angelis, è sorprendente l’ingresso di figure come Claudia Gerini, Sangiovanni, Christian De Sica, Maria de Filippi, Stefania Rocca, Gabriele Muccino, Ludovica Martino e Zlatan Ibrahimovic. Verdone saprà plasmare anche i più incorruttibili con l’obiettivo, però, di lasciare emergere le caratteristiche e l’unicità di ognuno. Con le musiche di Fabio Liberatori e la fotografia di Roberto Forza, la serie promette nuove ed esilaranti risate. Gli ammiratori dell’attore dalle mille risorse faranno il conto alla rovescia per “scartare”, con l’arrivo del nuovo anno, un regalo firmato Verdone. Non c’è dubbio: l’attesa verrà ampiamente ripagata.