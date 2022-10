GF Vip, Ciacci e Lamborghini fuori dalla casa. Lacrime di coccodrillo per il caso Bellavia

Francesco Fredella 04 ottobre 2022 a

Ginevra Lamborghini squalificata. Giovanni Ciacci al televoto flash, eliminato. Anche per lui il Gf Vip finisce così nel bel mezzo di una serata come tante altre, che però lascia l'amaro in bocca. Il caso "Marco Bellavia" distrugge l'umore del Gf Vip (anche se i concorrenti dopo una puntata assurda pensano solo alla cena). Il costumista dal pizzetto blu, che qualche tempo fa da Barbara d'Urso aveva detto di voler lasciare la tv, sembra solo arrampicarsi sugli specchi durante la diretta. Chiede scusa, per fortuna. Cerca inutili giustificazioni. Le sue frasi choc contro Bellavia, che ha lasciato la casa dopo essere stato bullizzato dal branco, indignano tutti. Ma le scuse a volte non bastano. Perché, come spesso accade, le lacrime di coccodrillo fanno crescere l'indignazione.

Come si fa a dire: non mi sono accorto del suo problema? Come fa a dirlo una persona che professa da sempre di essere il paladino delle battaglie contro tutte le discriminazioni? Al pubblico questo dettaglio non sfugge. Paga Ciacci, oltre alla Lamborghini che piange disperatamente dopo la squalifica, e il pubblico a casa gode. Ma adesso li rivedremo nei salotti tv a pontificare su tutto e tutti? Qui si apre un altro capitolo: troppo spesso nei programmi tv assistiamo ad un parterre di "miracolati", gente che non dovrebbe essere davanti alle telecamere. Gente che usa nella vita di tutti i giorni dei comportamenti da condannare. Gente che, alla prima occasione, bullizza il più debole. Che serva di lezione a molti. Perché Marco Bellavia non è più solo. Può contare sull'affetto del pubblico. Sonia Bruganelli, che è rimasta molto colpita da questa storia, racconta di volerlo aiutare. "Io e Paolo ci saremo per lui", dice nel corso della puntata.