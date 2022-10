GF Vip, Adriana Volpe difende Marco Bellavia e punta il dito sul "branco"

Francesco Fredella 03 ottobre 2022 a

Ipse dixit. Parla Adriana Volpe, ex opinionista del Gf vip ed ex concorrente di quel reality. La Volpe spara a zero contro i concorrenti e difende Marco Bellavia, che ha lasciato il reality perché bullizzato da alcuni vipponi nella casa. L’Italia si è indignata dopo quello che è accaduto. Stasera, infatti, potrebbe esserci la resa dei conti. Sembra che anche gli sponsor abbiano deciso di mettere un freno dissociandosi da quanto sta accadendo.

“Non riconosco più nessuno. Doveva essere l’edizione dell’inclusione, ma abbiamo assisto solo ad un branco presente nella casa”, dice la Volpe in un video su Instagram che sta facendo il giro della Rete. Eppure, solo pochi giorni fa, nella casa aveva elogiato Giovanni Ciacci (suo amico), che si è reso protagonista con gli altri concorrenti di episodi da condannare nei confronti di Marco Bellavia. Le sue parole, durissime, sembrano un vero colpo a Signorini che ha scelto il cast insieme agli autori ed avrebbe lasciato a casa Adriana (sostituita da Orietta Berti).

La Volpe non è opinionista del Grande Fratello vip, ma sembra essere “l’opinionista ombra” sui social con la sua vicinanza a Bellavia. La situazione sembra essere un po’ sfuggita di mano. Adesso, s’attende quello che accadrà durante la puntata serale: Signorini potrebbe mettere tutti in riga. E’ quello che il pubblico spera.