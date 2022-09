Rtl 102.5, la confessione di Can Yaman. Cosa dice su Francesca Chillemi

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

a

a

“Mi manca il set di "Viola come il mare". Per la prima volta recito in italiano. Abbiamo girato a Palermo, c’era un cielo azzurro. Bellissimo”, esordisce così Can Yaman al telefono durante "W l’Italia" su RTL 102.5 con Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai. “Ho cercato di avvicinare il personaggio di Francesco a me, sono in Ungheria in questo momento”, racconta l’attore turco amatissimo dal pubblico (su Instagram conta 10 milioni di follower). In studio c’è anche Luca Bernabei, ad Lux Vide. “È passato un anno dall’inizio delle riprese, adesso andiamo in onda. C’è sempre un po’ di strizza”, dice la Chillemi in diretta.

Cosa dice alle fan, Can Yaman festeggia così

“Un set speciale, ne capitano pochi così, siamo stati veramente bene. Dovevo trovarmi in una giungla in mezzo al nulla e dovevo girare, invece sono a Budapest ma a letto con il raffreddore e mi sto riposando. Non mi butto giù di morale, so che andrà in onda stasera, guarderò con calma la serie come tutti voi. C’è un motivo per cui dovete vedere "Viola come il mare"...perché ci siamo noi - dice Yaman - In primavera saremo da voi in radiovisione”. Il popolo della Rete esulta dopo le parole di Yaman. Appuntamento per stasera con "Viola come il mare", alle 21.45 su Canale 5.