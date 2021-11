Cosa dice alle fan, Can Yaman festeggia così

08 novembre 2021 a

Lo abbiamo già visto nel ruolo di Ferit Aslan nella serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e in quello di Can Divit nella serie “DayDreamer – Le ali del sogno”. Oggi, però, Can Yaman compie 32 anni e subito si rincorrono le indiscrezioni sul bell'attore di origini turche.

Dopo la fine della lovestory con Diletta Leotta, nel suo futuro c'è la nuova serie prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei in collaborazione con RTI intitolata "Viola come il mare" e il remake in chiave contemporanea del kolossal "Sandokan". Le fan sono già impazzite e ringraziano sui social.

