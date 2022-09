Tim Music Awards, Ultimo fa il bottino di premi: "Successi record"

Alice Antico 09 settembre 2022 a

Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, dopo una stagione di successi record, stasera sarà ospite del “TIM Music Awards". La manifestazione, condotta su Rai1 in prima serata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada all'Arena di Verona, premia la musica italiana. Lo show, ormai giunto alla sua 16esima edizione, vedrà ben due serate per premiare la musica italiana in diretta dall'Arena di Verona. Compito dei presentatori, che per l'undicesimo anno consecutivo si ritrovano insieme al timone di questo show memorabile, è quello di conferire agli artisti il premio per i risultati ottenuti con i loro album, singoli, concerti… ma ci saranno anche i premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena di Verona e Tim.

Sul palco saliranno tutti gli artisti del panorama musicale italiano, da Antonello Venditti e Francesco De Gregori, ad Alessandra Amoroso, Ariete, Biagio Antonacci, Blanco, Elettra Lamborghini, Elisa, Elodie, Fabri Fibra, Fabrizio Moro e tantissimi altri. Verranno premiati gli Album certifiati Oro, Platino e Multiplatino ed anche i singoli Multiplatino tra l'1 settembre 2021 e il 31 agosto 2022. Tornano anche le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) tra settembre 2021 e settembre 2022. Proprio a tal proposito, il cantante Ultimo, oltre ad esibirsi, riceverà tre riconoscimenti: il “Premio TIM Music Awards” per il tour “Ultimo Stadi 2022” - certificato DIAMANTE da SIAE per gli oltre 600.000 spettatori del tour “Ultimo Stadi 2022”; il “Premio Assomusica” per il successo del tour “ULTIMO STADI 2022”; infine il “Premio TIM Music Awards” per l'album "SOLO" - certificato multiplatino da Fimi/GFK.

Nicolò Moriconi, nato e cresciuto in uno dei quartieri più difficili di Roma il 27 gennaio 1996 sotto il segno dell’Acquario, si è costruito un mondo ‘parallelo’, quello della musica. Inutile sottolineare come un ragazzo della borgata iscritto al Conservatorio possa essere preso di mira ed emarginato. Ed eccovi servito il nome d’arte. Oggi Ultimo, vincitore tra i ‘Giovani’ nel 2018 e secondo classificato tra i ‘Big’ al Festival di Sanremo nel 2019, è uno degli artisti più importanti del panorama musicale. Basti pensare a pochi numeri: il cantautore ha avuto per tanto tempo tre album su tre nella ‘top ten’ italiana; ha effettuato un primo tour ‘sold out’ nei Palasport; nel 2020 è stato protagonista di un secondo tour negli stadi con data finale al Circo Massimo, anche questo andato ‘sold out’. Per finire quest’anno ha coronato la sua ascesa con “Ultimo Stadi 2022”, un tour mozzafiato e senza precedenti per l’artista, che si conferma un talento senza confini.