I Coldplay tornano a suonare in Italia: le 3 date del tour da non perdere

La notizia è ufficiale: i Coldplay suoneranno in Italia. La band tornerà ad esibirsi sul nostro territorio nazionale dopo ben sei anni d’assenza. Sono state segnalate tre date in Italia nel 2023 durante il “Music of the Spheres World Tour”: un concerto a Napoli, allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 giugno, e due a Milano allo Stadio Meazza di San Siro, il 25 e 26 giugno. Il tour nel 2023 proseguirà poi in Europa dal 17 maggio partendo dal Portogallo, per far tappa in Spagna e nel Regno Unito e, dopo la nostra Penisola, toccherà anche a Svizzera, Danimarca e Svezia, per concludersi ad Amsterdam il 15 e 16 luglio 2023.

I biglietti per le date italiane sono disponibili su “TicketOne” e nelle agenzie autorizzate dal 25 agosto alle ore 10 ed in anteprima il 24 alle ore 10 per chi possiede l’account “My Live Nation”. Non mancano ovviamente le opzioni ‘vip pack’, che includono la possibilità di prenotare uno specifico posto durante il concerto e di poter godere di diversi bonus come gadget, check-in dedicati e, per gli appuntamenti di Milano, anche l’accesso all’open bar della “My Universe Lounge”. Il tour mondiale della band è iniziato a marzo scorso in Costa Rica, con oltre quattro milioni di biglietti venduti, ed è stato apprezzato per essere ecosostenibile, in quanto alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le tappe; d’altronde la band aveva promesso ai propri fan che non sarebbe tornata dal vivo se non a condizione di ridurre l’impatto ambientale.

Il gruppo, che quest’anno ha festeggiato i primi 25 anni di successo, ha lanciato lo scorso anno l’arrivo del nono album, dal titolo “Music of the Spheres”. Quest’ultimo ha però incontrato un’accoglienza disomogenea da parte dei critici musicali e discografici, a causa di alcuni ‘sound’ considerati troppo commerciali. Chris Martin, ad ogni modo, aveva già annunciato nel dicembre scorso che la band avrebbe smesso di fare musica alla fine del 2025, quando uscirà il loro ultimo disco. Viene da chiedersi, ovviamente, cosa succederà dopo. A quanto pare ci saranno solo tour con i brani di repertorio della celebre band, ma nulla di nuovo. “Forse faremo qualche collaborazione”, aveva dichiarato lo stesso Chris Martin; ma finora non sono emersi nuovi dettagli. L’idea dei Coldplay sembra essere, dunque, quella di concludere il proprio catalogo musicale dopo 12 album e di proseguire solo con le esibizioni live. “Come fanno i Rolling Stones – ha commentato Martin ad Absolute Radio – anche noi potremmo esibirci in tour fino ai 70 anni, non sarebbe figo?”.