Venezia 79, Alessandro Basciano sorprende Sophie Codegoni: la stellare proposta di matrimonio

Alessandro Basciano fa uno show: sul red carpet di Venezia s'inginocchia e chiede a Sophie Codegoni, la sua fidanzata conosciuta al Gf vip, di sposarlo. Una proposta di matrimonio mediatica con tanto di anello e fotografi, che si consuma subito tra flash e giornalisti. Ma dopo poche ore arriva il commento pungente, al vetriolo di un giornalista di GQ UK, Jack King. Che dice: “Non un influencer italiano che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata sul tappeto rosso di The Son. Un film molto cupo sulla depressione clinica”. Parole fortissime, eccessive. Ed arriva subito la reazione di Alessandro Basciano, che replica: "La proposta non è legata al film caro Jack“. Insomma, la vicenda dell'anello regalato da Basciano a Sophie arriva - addirittura - sulla stampa internazionale. Ma solo per alcuni toni polemici.

La loro storia d'amore va avanti a gonfie vele dopo essere nata nella casa più spiata d'Italia. A Fan Page, a maggio, Sophie Codegoni aveva parlato del suo rapporto con Basciano. “I nostri progetti? Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi", aveva raccontato. E poi: "Sto aspettando l’anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento. Per adesso lui ha mantenuto tutto, tranne l’anello, che lo aspettiamo. Con lui comunque sto benissimo e sono sempre me stessa". Adesso l'anello è arrivato. Aspettiamo la data delle nozze.