RTL 102.5 Power hits estate 2022: Biagio Antonacci ed Eros Ramazzotti super ospiti dello show

Si stanno per accendere le luci dell’Arena di Verona: tutto pronto per il Power hits estate 2022 di RTL 102.5. Stamattina in conferenza stampa l’annuncio del Presidente Lornzo Suraci: “Super ospiti Biagio Antonacci e Eros Ramazzotti. Nel 2023 abbiamo già fissato tre date: 10 giugno a Roma, 29-30 agosto a Verona”. L’unico grande evento dell’estate con un cast ricco di artisti italiani ed internazionali, che si alterneranno sul palco per una serata unica. A condurre la serata: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Nel corso dell’incontro hanno parlato anche gli autori, Federica Gentile e Angelo Baiguini. “Con il Power Hit Estate portiamo la radio sul palco. I tempi sono quelli radiofonici, un inarrestabile flusso di canzoni, una dopo l’altra, tutti i successi dell’estate da cantare e ballare tutti insieme, senza tempi morti. Abbiamo cambi palco velocissimi, è tutto curato nel minimo dettaglio e reso possibile da una squadra di grandi professionisti”, ha detto la Gentile. E Angelo Baiguini aggiunto: “Siamo molto felici di tornare in Arena per la sesta volta e molto contenti di aver raggiunto il sold out in pochi giorni. Anche quest’estate abbiamo soddisfatto la nostra voglia di musica, che era fortissima, e in questa serata ve la faremo sentire tutti insieme e tutta in una volta”.

Tutti coloro che vorranno, potranno vivere da vicino, con Cecilia Songini e Niccolò Giustini, il grande evento e seguire il “making of” dello show collegandosi su RTL 102.5 Play. Sulla homepage di RTL 102.5 Play, infatti, dalle 12:30 è attivo un canale backstage dal quale si potranno vedere in diretta contenuti Extra ed esclusivi di tutto ciò che succederà, dal red carpet al backstage, per tutta la giornata fino alla proclamazione del vincitore a fine serata. Il grande evento musicale di RTL 102.5 sarà trasmesso in radiovisione su RTL 102.5, ed in streaming su RTL 102.5 Play. A reti unificate: Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW.

Ecco l’elenco completo dei cantanti che si esibiranno: Alessandra Amoroso, Alfa, Ariete, Baby K, Blanco, Boomdabash & Annalisa, Carl Brave e Noemi, Coez, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Fabri Fibra & Maurizio Carucci, Fedez, Tananai, Mara Sattei, Follya, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Franco126 e Loredana Bertè, Fred De Palma, Ghali, Gianni Morandi, Irama, La Rappresentante di Lista, Lazza, Madame, Malika Ayane, Marco Mengoni, Myss Keta ft. Edoardo Vianello, Pinguini Tattici Nucleari, Psicologi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Sangiovanni e Tommaso Paradiso.