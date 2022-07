Arisa mozzafiato, la foto del nuovo brano su Instagram fa sognare i fan

07 luglio 2022 a

a

a

Arisa “si rovina” senza vestiti. La cantante ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram una foto da bollino rosso: capelli corti neri, sguardo di sfida e nudità in primo piano. Indosso solo un paio di guanti lunghi neri lucidi e fetish. Ma non è finita: se una mano è dietro la testa e l’altra sul seno, altre due mani avvolte in guanti rosa shocking spuntano a coprire le altre parti intime.

Lo scatto mozzafiato serve a lanciare il nuovo brano musicale: “Fratelli e sorelle, domani a mezzanotte esce ‘Tu mi perdicion’ (“Sei la mia rovina”, nda)” ha scritto Arisa. La canzone è autobiografica, racconta la storia del suo ultimo amore che non cede al dolore e non si dissolve, ma rimane dentro e fortifica. Sempre nella caption si legge una confessione: “Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un'idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l'avevo mai provato prima. Non mi importa dell’esito, sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”.

Arisa sottolinea che quando l’amore è autentico è potentissimo e indefinibile e chiude il post con un consiglio ai giovani “dal cuore spezzato”: trovare la forza per andare oltre e coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. L’artista non fa mai il nome del ballerino Vito Coppola, con il quale ha stretto un legame molto profondo, ma dalla natura incerta (more o amicizia?), dai tempi della vittoria a Ballando con le Stelle, però negli ultimi tempi si è parlato di un rapporto al capolinea. Probabile che la canzone sia a lui dedicata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.