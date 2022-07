Al Grande Fratello entra Karima Moual, la moglie del deputato del Pd

Arnaldo Magro 09 luglio 2022 a

Quando uno è bravo gli va riconosciuto. In certe cose la sinistra è decisamente più brava della destra. Nell'occupazione degli spazi in tivù ad esempio. Nella distribuzione o spartizione dei posti chiave e strategici del Paese. Dopo aver fatto di «mamma Rai» un distaccamento del Nazareno, ora si guarda al rafforzamento dei rapporti con Cologno. Per la stagione che verrà il Pd punterà forte sulle presenze femminili. Dallo ius scholae all'immigrazione la voce narrante di area sarà quella di Karima Moual, moglie di Vincenzo Amendola, confermata come ospite fissa in quasi tutti i talk serali. Ma la sorpresa televisiva dell'autunno potrebbe essere anche un'altra.

La moglie del deputato dem sarebbe ad un passo dal suo ingresso nel Grande Fratello di Alfonso Signorini. Ci si prepari dunque ad assistere a litigi famigliari, tra il politico e la moglie. Roba che a livello comunicativo manco i Cinque Stelle erano arrivati a tanto. Non c'è che dire, quando uno è bravo gli va riconosciuto.

