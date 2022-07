Chiara Ferragni va a cena a Parigi in reggiseno, sui social scoppia la bufera

05 luglio 2022 a

Chiara Ferragni ne combina un'altra delle sue. Questa volta decide di farsi vedere vestita solo di un reggiseno di perle. E così va a cena. Tutto postato e testimoniato sulla sua pagina Instagram dove si legge Hotel de Crillon e un laconico "Bonjour Paris". Poi le foro che la ritraggono coperta solo con un reggiseno di perle e un pantalone nero di "dubbio" gusto. Almeno a leggere i giudizi tranchant che scrivono i suoi follower.

"Tu bellissima ma nel vestito non riesco a trovare proprio nulla di bello...Sembra il vestito di halloween che mia madre mi faceva con i sacchi dell'immondizia". E ancora: "Ma se ti si vedono i capezzoli a cosa serve che ti vesti cosí". Ma il paragone più presente è proprio quello con il sacchetto dei rifiuti: "Il sacchetto della raccolta indifferenziata mi mancava". Fino a "Chiara io ti adoro ma sta roba che hai addosso sembra un sacco dell'immondizia, non si può vedere". Chissà come reagirà la bella Chiara.

