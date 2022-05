Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni e Fedez: "Vecchia befana, rinco...", raffica di insulti

09 maggio 2022 a

Dopo la tele-rissa tv al Maurizio Costanzo Show che lo ha visto accapigliarsi con Giampiero Mughini, Vittorio Sgarbi torna sul ring delle polemiche con un attacco clamoroso a Cheara Ferragni e Fedez.

Per il critico d'arte l'imprenditrice e influencer è una "vecchia befana a fianco di un rincoglionito", dichiara in una intervista al sito MowMag in occasione dei suoi 70 anni. In passato aveva detto sparato a zero sul ruolo dell'influencer, "un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla", e oggi rincara la dose: "Il pirla, cioè l'influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Me**agni... ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi".

Lo stesso Sgarbi può essere definito un personaggio mediatico ma il critico d'arte e parlamentare sottolinea: "Sono decisamente più raffinato come lo è chi acquista da me. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi". Ma perché befana? "Sì, ormai sì. È anzianotta", rimarca Sgarbi. La coppia formata dall'imprenditrice e dal rapper finora non ha replicato ma occhio alle storie di Instagram, soprattutto a quelle di Fedez.

