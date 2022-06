Pier Silvio Berlusconi annuncia: “Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto”

Francesco Fredella 30 giugno 2022 a

a

a

La davano per morta. La davano per finita. L'hanno attaccata per settimane (ingiustamente). Invece, Barbara d'Urso - regina dello share di Canale 5 - resta a Mediaset. C'è e ci sarà nel Pomeriggio della Rete ammiraglia del Biscione. Una notizia che fino a poco tempo fa i suoi detrattori non avrebbero mai immaginato. Invece, la d'Urso vince e convince con tanto di endorsement di Piersilvio Berlusconi, numero 1 a Mediaset, che alla presentazione dei palinsesti la annuncia con tanta stima. E' la rivincita di Carmelita nazionale. “Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica”, dicono a Mediaset.

Brad Pitt pensa al ritiro: "Sono agli ultimi mesi". E la figlia scappa da lui

Berlusconi jr, durante la presentazione, aggiunge: "Barbara D'Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha esperienza unica". Anche se Barbarella non conduce più Domenica Live e Live non è la d'Urso, il suo spazio a Cologno Monzese resta quello del pomeriggio. Una certezza ormai, visto che è sempre sul pezzo: cronaca, attualità, gossip. Lei c'è e mette tutti d'accordo.

Cesare Cremonini strega l'Olimpico: in 60 mila per il concerto evento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.