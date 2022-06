Brad Pitt pensa al ritiro: "Sono agli ultimi mesi". E la figlia scappa da lui

25 giugno 2022 a

a

a

Brad Pitt sta pensando di dire basta. La star di Hollywood sembra infatti pronto a mettere la parola fine alla sua gloriosa carriera. "Penso di essere arrivato all'ultimo tratto - ha spiegato a GQ - il semestre o trimestre finale. Cosa racconterà questo capitolo? Come voglio strutturarlo?". Sono le domande che rivolge a se stesso il divo, prossimo protagonista sugli schermi il 15 luglio nel nuovo film che lo vede protagonista, "Bullet Train". Poi a dicembre sarà il turno di "Babylon", al fianco di Margot Robbie.

Premio Hausmann &Co., un sostegno agli artisti dell'Opera

Potrebbero essere gli ultimi film con Brad Pitt nei panni da attore, ma il suo addio al mondo del cinema è da escludere. Anche se smettesse di recitare, l'attore americano resta per ora molto legato alla sua società di produzione, la Plan B Entertainment, che quest'anno sta producendo "Donne che parlano".

Maneskin e il record fatturato: ecco quanti soldi guadagnano

E poi c'è la famiglia. Pitt vorrebbe dedicarsi di più ai suoi figli, ma sono ancora al centro della travagliata battaglia legale per l’affidamento, con Angelina Jolie sempre più agguerrita sul fronte della loro custodia esclusiva per allontanarli definitivamente dal padre. Negli ultimi giorni i notiziari gossip hanno raccontato che Shiloh Jolie Pitt, 16 anni, avrebbe lasciato la casa dell’attrice per recarsi da suo padre, senza avvisare Angelina. Tra tutti, Shiloh è l'unica ad avere ancora un rapporto stretto con l'attore mentre i figli più grandi, Maddox e Pax avrebbero chiuso la loro relazione con lui.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.