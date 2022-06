Temptation Island rottamato, ma le "corna" non mancheranno a Mediaset. Arriva “Ex On The Beach Italia”

20 giugno 2022 a

Le corna a Mediaset ci saranno anche questa estate. Ma non con Temptation island, il famoso programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, che è andato definitivamente in pensione. Stop.

Preparatevi a vedere su Canale 5 "Ex On The Beach Italia", format di MTV che è stato acquistato da Mediaset. Un vero colpaccio che metterebbe al sicuro la "quota corna", come parla il sito Biccy. Che scrive: "Nel dettaglio Berlusconi non ha acquistato i diritti per produrre una nuova edizione, ma per mandare in onda le repliche. Il reality andrà così ad arricchire il catalogo gratuito di Mediaset Infinity con quella che è stata la prima edizione, nonché l’unica condotta da Elettra Lamborghini. La stagione è stata girata nel 2018 e nel cast è apparso anche Yuri Rambaldi che abbiamo successivamente visto a L’Isola dei Famosi".

Ex On The Beach Italia ha alle spalle ben tre edizioni, per la quarta si dovrà attendere un po' perché pare che siano in corso le registrazioni. Il programma è andato forte anche all'estero nella versione britannica. Un programma che si consuma all'interno di una super villa in Thailandia, dove ci sono 8 single in vacanza. Colpi di scena assicurati. Tenetevi pronti.

