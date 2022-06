Renato Zero aggiunge un concerto, al Circo Massimo anche il 28 settembre

13 giugno 2022 a

a

a

Diventano sei gli appuntamenti con il cantautore italiano Renato Zero e il suo show "Zerosettanta". Una nuova data, quella di mercoledì 28 settembre al Circo Massimo si aggiunge alle altre già fissate nell’imponente cornice romana per celebrare i suoi 55 anni di carriera.

Video su questo argomento "Orgoglio nazionale", Renato Zero ringrazia lo Spallanzani e il suo direttore Vaia nel giorno della Festa della Repubblica

Sei eventi con una scaletta sempre diversa per ripercorrere la storia artistica di Renato Zero, rivivere i brani dell’intero repertorio dagli anni '70 a oggi. l’artista mette a segno un vero e proprio en plein di sold out, registrando il tutto esaurito anche per le date del 23 e del 25 settembre e per quella del 1 ottobre, dopo i sold out del 24 e del 30 settembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.