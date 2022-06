Barbara D'Urso si riprende lo scettro della tv: share stellare, Pomeriggio5 batte la Vita in diretta

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

Altro che da rottamare. Barbara d’Urso mette tutti in riga e lo share vola con il 20% in piena estate torrida. Pomeriggio5 batte la vita in diretta estate - con Semprini e la Capua - che supera di poco il 17%. Per Carmelita nazionale si tratta di un altro traguardo. Il suo programma s’allunga e finirà a giugno per tornare, come d’accordo, a settembre. Ma c’è altro: le voci sul futuro incerto a Mediaset della d’Urso vengono smentite dai fatti e dagli ascolti. La regina di Cologno sarà riconfermata nel palinsesto di Canale5. Sempre con il suo Pomeriggio5, che sta volando.

