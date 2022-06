Aurora Ramazzotti in bikini agita i fan. La posa che mostra tutto il lato B

07 giugno 2022 a

a

a

Aurora Ramazzotti sirenetta nelle acque trasparenti di Pantelleria. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si è concessa una vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e non ha resistito alla tentazione di qualche scatto da influencer consumata. Sul suo profilo Instagram, i follower la possono ammirare distesa come la Paolina Borghese del Canova e di spalle con il rotondo e palestrato lato B che emerge dal mare, un grande classico estivo.

Fra i tanti irriferibili complimenti da parte dei fan, non sono mancati quelli degli haters: “Ma tu lavori?!”, “Classico weekend di chi si preoccupa per il futuro”, “Se non ci fai vedere le chiappe non dormiamo sereni”, “Poveretta…. Una ragazza cresciuta con tutto quel trambusto… tutte quelle figure maschili di riferimento della madre….”, “Si vede tutta l’ansia per il futuro in questa foto”. Aurora Ramazzotti è conduttrice televisiva e testimonial di una nota marca di gioielli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.