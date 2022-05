X Factor, il secondo giudice è Ambra

04 maggio 2022 a

Dopo Fedez, Ambra. «È andata così: ho chiuso gli occhi e l’ho pensato tantissimo, ad un certo punto mi hanno chiamato davvero», con queste parole, pubblicate sugli account ufficiali di X-Factor, Ambra Angiolini si è presentata come nuovo giudice della nuova edizione del più popolare tra i talent musicali del palinsesto televisivo italiano. «Ho fatto il provino - prosegue l’attrice - com’è giusto che sia, come quelli che vedrò io, ho chiuso gli occhi e mi sono detta: Vai, vai, vai». A questo punto nel video un passo indietro nel tempo, esattamente allo scorso 17 marzo, e vengono mostrate le immagini dei provini di Ambra, un passaggio obbligato per tutti i giudici finora passati in tutte le stagioni di X-Factor finora trasmesse; nelle riprese Ambra, seduta davanti ad uno schermo, commenta gli artisti, come se fosse in una puntata dello show e l’esultanza finale ci fa intuire che le cose siano andate per il verso giusto.

Il video-post sui social infatti si chiude con la conferma da parte della stessa Ambra: «Quattro si, X-Factor arrivo!». Il nome di Ambra si aggiunge a quello di Fedez, i due si sono resi protagonisti nei giorni scorsi di un diverbio social a distanza: il rapper a quanto pare non avrebbe gradito il non invito al Concertone del Primo Maggio di Roma, dopo le polemiche scaturite dal suo intervento nel 2021, l’attrice, per la terza volta al timone dell’evento, ha risposto al saluto sarcastico dell’influencer direttamente dal palco di Piazza San Giovanni; ma a questo punto è lecito pensare che più che uno screzio altro non fosse che un indizio circa l’annuncio di Ambra a X-Factor, un nome, tra l’altro, il suo, che già circolava da tempo come papabile per un posto dietro la scrivania del talent targato Sky.

