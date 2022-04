Fedez e la foto del fisico dopo l'operazione: "Quasi dieci chili". Il rapper si sfoga con i fan

19 aprile 2022 a

Da quando è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato lo scorso 22 marzo per sottoporsi a un intervento a causa di un raro tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez è tornato protagonista sui social insieme alla moglie Chiara Ferragni. Foto e stories raccontano questo momento duro per il cantante circondato però dall'affetto dei suoi cari e dei suoi fan. E proprio in un'ultima story l'artista si è sfogato con loro raccontando come la malattia stia mettendo a dura prova anche il suo fisico.

"Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato" confessa Fedez su Instagram. "Non vedo l'ora di rimettermi in sesto e salire su un palco" ammette. Dopo settimane di convalescenza nella sua casa a Milano, il rapper ha trascorso le festività di Pasqua con la famiglia al completo al Lago di Como tra le mille attenzioni della moglie fashion blogger Chiara Ferragni e dei suoi figli, il primogenito Leone e la piccola Vittoria che solo pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno.

