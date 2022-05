Francesco Chiofalo scoppia a piangere in diretta, crollo emotivo a La Pupa e il secchione

Francesco Fredella 04 maggio 2022 a

a

a

Duro solo all'apparenza. Francesco Chiofalo, un ragazzone tatuato e pieno di muscoli, dimostra di avere un grande cuore. A La Pupa e il secchione, durante la finalissima, si emoziona piangendo in diretta. Insomma, l'ex concorrente di Temptation Island non riesce a trattenere le lacrime. Arrivano due sorprese per lui: riabbraccia in studio suo padre e successivamente rivede in collegamento via skype Andrea Agresti, che l’ha seguito alcuni anni fa quando venne operato di tumore al cervello.

“Quello è stato il momento più brutto e bello della tua vita… E’ stato senza ombra di dubbio uno dei momenti più intensi…”, dice Chiofalo. Una forte commozione. Anche la d'Urso è sulle spine, si tratta di un momento molto delicato. Così, la padrona di casa svela perché Francesco Chiofalo ha deciso di partecipare a La Pupa e il secchione. Il "ragazzone", muscoli e tattoo, ringrazia con la sua grande e unica educazione: chi lo conosce sa bene quanto sia dolce. La d’Urso dice ancora: “Sono certa che andrà tutto bene…”. Delle stessa opinione anche il papà del concorrente.

Caruso-Suarez tra sberle, urla e svenimento: la Pupa e il Secchione finisce con l'imbarazzante squalifica

Un momento molto delicato. Tutti i partecipanti del programma, una volta ritornato al proprio posto, abbracciano Chiofalo e urlano: “Francesco, Francesco, Francesco…” Il giovane si commuove dimostrando a tutti di essere un tenerne. Molto apprezzato dal pubblico a casa potrebbe essere il vincitore morale di questa edizione. Sul podio, invece, sono saliti il prof. Baietti e Mila Suarez (ex di Paolo Brosio): i due hanno conquistato un montepremi di 20 mila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.