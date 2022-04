Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez eliminato si ritira: “Non fa per me”. E in studio lo massacrano

Giada Oricchio 19 aprile 2022 a

Jeremias Rodriguez si ritira dall’Isola dei Famosi e litiga con Vladimir Luxuria, mentre Ilary Blasi e Nicola Savino lo beffeggiano bonariamente. Durante la puntata di lunedì 18 aprile, il fratello di Belen è stato eliminato dal televoto che lo vedeva contrapposto ai due modelli Estefania e Roger (gareggiano come concorrente unico, nda). Ha lasciato la Palapa per approdare a playa Sgamada ovvero la seconda chance, dove lo aspettavano il padre Gustavo, non salvato la volta precedente, e Clemente Russo. Interrogato da Ilary Blasi sul suo stato d’animo, Rodriguez jr., accusato dagli altri naufraghi di essere indisponente e aggressivo, aveva detto: “Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento verso di me. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non me la sono mai tirata perché io sono una persona straumile”.

E fa bene perché la celebrità della famiglia è Belen, non lui. Arrivato sulla nuova spiaggia, Jeremias, che da una settimana tentennava e aveva manifestato la voglia di abbandonare perché “ i reality non fanno per me” irritando la conduttrice e i due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, ha avuto il coraggio di dire: “No, non resto. Questo è un mondo che non mi piace, chi mi conosce lo sa, io sono venuto per accompagnare mio padre e farlo conoscere a tutti. Voglio tornare dalla mia famiglia”. Vladimir Luxuria è sbottata e lo ha asfaltato tra il boato del pubblico in studio: “Scusa, Jeremias, dici sempre che non ti piace, ma noi ti conosciamo per i reality però… e dai basta!”. Il fratello di Belen, infatti, deve la sua notorietà alla sorella (come da definizione della copertina di TV Sorrisi e Canzoni, nda), a due partecipazioni all’Isola dei Famosi e una al GFVip, tutte retribuite. Ilary Blasi ha provato a convincerlo a restare facendo leva sul suo presunto cambiamento caratteriale, mentre Clemente Russo lo ha invitato a una notte di riflessione così da poterlo motivare, ma non c’è stato niente da fare.

L’argentino ha preso il suo sacchetto non prima di fare un “grande” annuncio: “torno in Italia e vengo da te Ilary perché ti devo svelare una cosa importante (sembra che voglia sposarsi, nda)” e la Blasi ironica: “Oddio che me devi dì?! Qualcuno è incinta a playa Palapa?! Te stai a da’ per quello?!”. Anche Nicola Savino ha graffiato Jeremias per il bislacco ritiro: “Lui ha detto che i reality non gli piacciono e lo ripeterà anche l’anno prossimo a Temptation Island”, mentre Luxuria intonava “Ciao, ciao” de La Rappresentante di Lista.

